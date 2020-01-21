Актриса театра эстрады внезапно умерла после 26-го дня рождения

Солистка театра эстрады "Провинции" Марина Рузавина ушла из жизни в возрасте 26 лет в Пензе. Свой последний день рождения молодая звезда отметила неделю назад – 15 января, сообщает РИА ФАН.
О ее смерти сообщил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков. Он рассказал, что причиной стал неожиданно оторвавшийся тромб.
"Нет слов, чтобы передать шок. Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная! Любим и скорбим всем сердцем", – написал Казаков в социальных сетях. Прощание с актрисой состоялось 18 января.
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