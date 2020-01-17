В центре Москвы мужчина обстрелял легковушку

В Москве водитель BMW обстрелял из травматического пистолета машину Lada. Инцидент произошел на 3-й Фрунзенской улице.
Согласно предварительной версии, между двумя автомобилистами произошел конфликт. В результате мужчина, находившийся за рулем BMW, вышел из машины, достал пистолет и несколько раз выстрелил в лобовое стекло Lada.
По данным РЕН ТВ, в отечественном автомобиле сидела женщина. Она не пострадала.
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