На центральной площади Екатеринбурга обрушился ледяной городок

В результате резкого потепления в Екатеринбурге на Площади 1905 года обрушился новогодний ледяной городок. Объект пришлось закрыть для посетителей до субботы в целях безопасности, сообщает Ura.ru
Представители местной полиции призвали граждан с пониманием отнестись к произошедшему.
"Не следует воспринимать информацию негативно, никто не собирается лишать жителей и гостей Екатеринбурга праздника. Такие меры приняты в интересах безопасности и временно из-за потепления", – заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
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