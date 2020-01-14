В Крыму обнаружили тайник с оружием

Схрон оружия обнаружили на востоке Крыма. Личность владельца тайника устанавливается, передает РИА Новости.
Пограничники нашли арсенал в заброшенной хозяйственной постройке в населенном пункте Заветное Ленинского района. По данным "Царьграда", в тайнике хранились около 200 патронов, а также несколько гранат и запалы к ним.
Участок рядом с постройкой оцепили для обеспечения безопасности. Обнаруженные в тайнике предметы изъяли правоохранители. Ведется проверка, сообщает телеканал "360".
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