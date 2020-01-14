Испанский журналист найден мертвым в Москве

Журналист из Испании Антонио Мануэль выпал из окна квартиры на юго-западе российской столицы. От полученных травм он скончался на месте, передает ТАСС.
Мужчина имел испанское гражданство и работал в одном из российских изданий. По факту случившегося проводится доследственная проверка, сообщает НСН.
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