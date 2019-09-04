В Москве у молодого парня вырвали кроссовки за 300 тысяч

В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей. На преступление решился 22-летний житель Подмосковья.
Уточняется, что сначала подозреваемый брызнул молодому человеку в лицо из перцового баллончика, после чего похитил пакет с обувью. Примечательно, что стоимость кроссовок оценивается в 300 тысяч рублей. Благо, находившиеся рядом товарищи потерпевшего спугнули вора, из-за чего тому пришлось скинуть добычу. Правоохранителям удалось задержать злоумышлнника. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет Москва 24.
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