Угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину задержали

Полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост "Метро" в Киеве. Злоумышленника уже доставили в отделение местной полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Украины Арсена Авакова.
Напомним, в среду, 18 сентября, неизвестный перекрыл движение на мосту "Метро" и открыл стрельбу. Мужчина пригрозил совершить подрыв моста. По предварительной информации, пострадавших и жертв нет.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что требования злоумышленника были "невнятными". По словам градоначальника, мужчина мог "находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", сообщает "Царьград".
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