Под Челябинском прогремел взрыв

В среду, 18 сентября, в общежитии в городе Златоуст Челябинской области прогремел взрыв. По предварительным данным, один человек погиб, еще четверо получили ранения и были доставлены в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.
Согласно одной из версий, между гостем и жильцами случился конфликт, после чего посетитель стал угрожать им предметом, похожим на боевую гранату. В результате раздался хлопок. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает URA.ru.
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