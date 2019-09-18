Под Челябинском прогремел взрыв

В среду, 18 сентября, в общежитии в городе Златоуст Челябинской области прогремел взрыв. По предварительным данным, один человек погиб, еще четверо получили ранения и были доставлены в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно одной из версий, между гостем и жильцами случился конфликт, после чего посетитель стал угрожать им предметом, похожим на боевую гранату. В результате раздался хлопок. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает URA.ru.