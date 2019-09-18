Один человек погиб: возле станции "Рязанский проспект" в Москве произошла перестрелка

В среду, 18 сентября, возле станции "Рязанский проспект" в Москве произошла перестрелка. Сотрудник УВД, подозреваемый во взятке, открыл огонь по полицейским в ходе операции по его задержанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
В результате перестрелки один сотрудник правоохранительных органов погиб, другой получил серьезное ранение. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу полицейский задержан. Другие подробности ЧП выясняются.
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