В среду, 18 сентября, в московском метро пассажир упал на рельсы. Инцидент произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.
В настоящее время нет движения составов между станциями "Савеловская" и "Серпуховская". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщает "Вечерняя Москва".
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