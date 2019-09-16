В Новосибирске молния ударила в движущийся автомобиль

В Новосибирске разряд молнии дважды попал во внедорожник Toyota RAV4, который ехал по Бердскому шоссе. После удара автомобиль остановился. Инцидент зафиксировала камера видеорегистратора одной из машин, которая следовала за иномаркой.
Согласно предварительным данным, никто не пострадал. В результате удара молнии треснуло заднее стекло внедорожника, сообщает РИА Новости. Другие подробности уточняются.
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