В Подмосковье иностранец избил женщину и угнал ее автомобиль

В поселке Октябрьский Люберецкого района Подмосковья иностранец жестоко избил местную жительницу, после чего похитил ее автомобиль. О случившемся пострадавшая рассказала полицейским.
Как удалось установить следователям, женщина парковала машину, когда на нее напал злоумышленник. Мужчина вытащил ее из салона и нанес удар по лицу. После этого преступник сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.
Позднее правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Им оказался житель одной из стран СНГ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему может грозить до 12 лет тюрьмы, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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