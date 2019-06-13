На юге Москвы дерзко ограбили банк

Вооруженное ограбление банка произошло 13 июня на Варшавском шоссе возле станции метро "Нагорная". Об этом сообщает RenTV.
По информации издания, несколько неизвестных вошли в здание банка и, угрожая персоналу оружием, потребовали отдать им деньги. Добычей грабителей стали пять миллионов рублей. Они скрылись с места происшествия на автомобиле Hyundai. Полиция уже объявила в Москве план "Перехват".
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