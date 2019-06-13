Дело Ивана Голунова Бари Алибасов при смерти Игры Форум Новости "Дома-2"

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Происшествия

На юге Москвы дерзко ограбили банк

прочитано 517 раз

Вооруженное ограбление банка произошло 13 июня на Варшавском шоссе возле станции метро "Нагорная". Об этом сообщает RenTV.

По информации издания, несколько неизвестных вошли в здание банка и, угрожая персоналу оружием, потребовали отдать им деньги. Добычей грабителей стали пять миллионов рублей. Они скрылись с места происшествия на автомобиле Hyundai. Полиция уже объявила в Москве план "Перехват". 

13 июня 2019, 13:37

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