Отрезало ногу: в Москве поезд сбил пенсионерку

На Северо-Востоке Москвы поезд сбил 66-летнюю женщину. Отмечается, что ей отрезало ногу колесами.
Пострадавшую срочно доставили в реанимацию. По данным телеграм-канала "Hue", ЧП произошло около здания резерва проводников, то есть на путях, которые предназначены для технических сообщений, а не пассажирских или иных.
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