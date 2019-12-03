В центре Москвы в кладовке нашли труп пенсионерки

В квартире в центре столицы обнаружили тело пенсионерки. Уточняется, что труп находился в кладовке.
По данным издания "Москва 24", в полицию обратилась женщина, сообщившая, что ее 67-летняя сестра в течение недели не выходит на связь. Стражи порядка проверили информацию. Выяснилось, что смерть пенсионерки наступила около шести дней назад. Эксперты устанавливают обстоятельства произошедшего.
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