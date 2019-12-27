В Шереметьево случилось ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100

В столичном аэропорту Шереметьево случилось ЧП. Самолет Sukhoi Superjet 100 перед взлетом выкатился за пределы рулежной дорожки и попал на грунт.
По данным "Москвы 24", пассажиров высаживали через заднюю дверь. В результате инцидента пострадавших нет. В пресс-службе Шереметьево уточнили, что происшествие не отразилось на работе аэропорта.
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