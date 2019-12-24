Грудного ребенка оставили умирать в подъезде в Мытищах

В подъезде многоквартирного дома на Юбилейной улице в Мытищах нашли новорожденного ребенка. Девочка лежала рядом с лифтом, передает телеканал "360".
Руководитель пресс-службы регионального управления МВД России Татьяна Петрова заявила, что правоохранители разыскивают нерадивую мать. Малышку доставили в медицинское учреждение. О ее состоянии не сообщается.
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