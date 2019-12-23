Высокопоставленных сотрудников ФТС заподозрили в мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов заподозрили нескольких высокопоставленных чиновников Федеральной таможенной службы в мошенничестве. Речь идет о начальнике управления таможенного дознания Александре Кизлыке и его заместителе. По данным РЕН ТВ, возбуждено уголовное дело.

Полиция также проверяет на причастность к преступлению руководителей Домодедовской и Внуковской таможен Юрия Черкашина и Константина Мишина. Другие подробности пока не раскрываются.