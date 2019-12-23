На МЦД-2 произошел сбой в движении составов

В понедельник, 23 декабря, поезда на втором Московском центральном диаметре и Курском направлении следовали с увеличенными интервалами. Причиной сбоя стала потеря напряжения в контактной сети.

Позже в пресс-службе ЦППК сообщили, что интервал движения между большинством составов был восстановлен. Техники работают над устранением неполадки, пишет "Вечерняя Москва".