На МЦД-2 произошел сбой в движении составов

В понедельник, 23 декабря, поезда на втором Московском центральном диаметре и Курском направлении следовали с увеличенными интервалами. Причиной сбоя стала потеря напряжения в контактной сети.
Позже в пресс-службе ЦППК сообщили, что интервал движения между большинством составов был восстановлен. Техники работают над устранением неполадки, пишет "Вечерняя Москва".
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