В аэропорту Внуково полицейским пришлось вывозить пьяного мужчину на тележке

Полицейские вывезли на тележке пьяного мужчину из аэропорта Внуково. Задержанный не оказывал сопротивления, но при этом выл. Поскольку состояние мужчины не позволяло ему перемещаться самостоятельно, правоохранителям пришлось связать нарушителю руки и вывезти из аэропорта на багажной тележке, пишет телеканал "360.