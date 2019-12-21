В аэропорту Внуково полицейским пришлось вывозить пьяного мужчину на тележке

Полицейские вывезли на тележке пьяного мужчину из аэропорта Внуково. Задержанный не оказывал сопротивления, но при этом выл. Поскольку состояние мужчины не позволяло ему перемещаться самостоятельно, правоохранителям пришлось связать нарушителю руки и вывезти из аэропорта на багажной тележке, пишет телеканал "360.
Популярные темы форума
Алина Загитова уходит из фигурного катания.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Мама одевается как подросток
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Моя девушка не дотягивает до оргазма.
Сейчас сказка "Морозка ,типаж Настеньки не модно"не модно
Кто есть кто.
На этом форуме только Отмороженный.
Горькая сперма
Работающая женщина или содержанка?