Кот случайно задушил ребенка в коляске

В Винницкой области Украины домашний кот случайно убил девятимесячную девочку. Животное забралось в коляску и задушило ребенка, передает газета "Известия".
По предварительной информации, 30 ноября мать оставила девочку в коляске и занялась работой по дому. Через некоторое время женщина вернулась и обнаружила ребенка мертвым. На малышке лежал кот, уточняет VSE42.ru
В полиции рассказали, что сейчас с матерью работают психологи. Меры в отношении семьи будут приняты позднее. "Думаю, в дальнейшем уже будем разбираться – когда будут выводы, когда проведут захоронение ребенка", – цитирует одного из правоохранителей "Царьград".
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