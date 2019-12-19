Сотрудники "Почты России" отравились при разборе посылок

В Нижнем Тагиле трое работников "Почты России" отравились при обработке утренних посылок и почты. Все они были доставлены в больницу, сообщает телеканал "Царьград".
В результате работа почтового отделения была приостановлена. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и Роспотребнадзора. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и возможные причины отравления. Ожидается, что персонал вернется к работе 20 декабря.
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