Молодой парень упал на катке на Красной площади и умер

20-летний москвич умер в больнице после того, как упал на катке на Красной площади. Врачи неделю боролись за его жизнь.
По данным телеканала "360", у парня диагностировали тяжелые травмы головы, субдуральное кровоизлияние. Теперь сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. По факту случившегося проводится проверка, пишет НСН.
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