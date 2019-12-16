Стая собак держит в страхе жителей Подмосковья

Жители городского округа Домодедово пожаловались на стаю агрессивных собак. По их словам, животные часто разгуливают возле школ.
"На днях дочка вышла из школы, и опять эта стая бежит. Ребенок сразу забежал в здание. Хорошо, что я была дома и смогла встретить дочь", – рассказала мать одной из учениц.
Представители администрации Домодедово сообщили, что специалисты проводят мероприятия по отлову, чипированию и вакцинации собак. В пресс-службе добавили, что проверят информацию о бродячих животных возле учебных заведений, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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