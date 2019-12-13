Под Москвой автомобиль протаранил бетонный забор

В подмосковной Балашихе легковой автомобиль Nissan врезался в бетонный забор. Инцидент произошел в микрорайоне Северный.
По предварительной версии, водитель легковушки попытался проехать на территорию гаражного кооператива через бетонное заграждение КПП, минуя шлагбаум. В результате машина протаранила забор и застряла.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС. По данным сайта "Подмосковье сегодня", в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Замуж за мусульманина
О жертвах
Мой первый мужчина
Ненависть к родителям.
ТЕМА ПРО БОМЖЕЙ ,КОТОРЫХ НЕ СОБИРАЮТ ,ПРОДОЛЖАЕМ.
Тема ПРО ЛИШНИХ ЛЮДЕЙ,ИЛИ КАК КИНУЛИ ИХ В 90,и сейчас продолжают.
Богатый старик