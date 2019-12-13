На юге Москвы полыхает крупный склад

В пятницу, 13 декабря, на Варшавском шоссе в Москве загорелся склад с тканями. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. По данным телеграм-канала Mash, пожарные используют вертолеты для ликвидации возгорания. Информация о пострадавших уточняется.
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