Аварийная посадка самолета без шасси попала на видео

В аэропорту Коста-Рики легкомоторный самолет Piper PA-34 Seneca совершил аварийную посадку без шасси. Произошедшее сняли на видео.

По данным ТВ Центра, за штурвалом воздушного судна находился пилот с семилетним стажем. Во время полета обнаружилась неисправность шасси. Пилот проинструктировал пассажиров, а затем стал летать над аэродромом, вырабатывая топливо. Когда горючего почти не осталось, летчик пошел на снижение без шасси. Самолет приземлился на газон, проскользил по траве и выкатился на взлетно-посадочную полосу. В результате случившегося никто не пострадал.