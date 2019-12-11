Аварийная посадка самолета без шасси попала на видео

В аэропорту Коста-Рики легкомоторный самолет Piper PA-34 Seneca совершил аварийную посадку без шасси. Произошедшее сняли на видео.
По данным ТВ Центра, за штурвалом воздушного судна находился пилот с семилетним стажем. Во время полета обнаружилась неисправность шасси. Пилот проинструктировал пассажиров, а затем стал летать над аэродромом, вырабатывая топливо. Когда горючего почти не осталось, летчик пошел на снижение без шасси. Самолет приземлился на газон, проскользил по траве и выкатился на взлетно-посадочную полосу. В результате случившегося никто не пострадал.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
До мужа было 30 мужчин
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Вы делаете минет своим парням?
Как это остановить?
Про модельную внешность Невесты покойника!
Об одной паршивой овце которая портит всё.
Просьба добиться помощи психиатра.
Над нами издеваются.