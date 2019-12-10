Пьяные коммунальщики с монтировками устроили побоище в Москве

Сотрудники Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) в состоянии алкогольного опьянения устроили драку в одном из московских дворов. Потасовка началась после того, как одна из местных жительниц сделала им замечание, передает Life.
Энергетики не обратили внимания на слова женщины, после чего в конфликт вмешались ее муж и еще трое жильцов. Перепалка вскоре переросла в драку, в ходе которой сотрудники МОЭК вооружились монтировками. Люди в результате побоища не получили серьезных травм, однако были повреждены несколько автомобилей. Нарушителей порядка задержали полицейские.
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