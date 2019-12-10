Пропал самолет с десятками человек на борту

Следуя в Антарктиду, в Чили потерпел крушение самолет военно-воздушных сил страны. По данным НСН, на борту находились 38 человек.
Экипаж перестал выходить на связь через шесть часов после вылета, пишет RT. Речь идет о военно-транспортном судне C-130 Hercules. Самолет был признан потерпевшим аварию, уточняет РИА ФАН.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
Что думаете про сиськи Асмус?
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
До мужа было 30 мужчин
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
Как это остановить?
Про модельную внешность Невесты покойника!
Вы делаете минет своим парням?