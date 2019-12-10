Появилось сообщение о минировании десятков станций метро в Москве

В экстренные службы Москвы поступили анонимные сообщения о минировании 25 станций метро. Информацию проверяют специалисты.
По данным телеканала "360", станции подземки работают в обычном режиме. Ранее сообщалось о заложенных бомбах в 13 школах, шести торговых центрах, судах и храме Христа Спасителя, напоминает РИА ФАН.
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