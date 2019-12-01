Появились подробности страшной аварии с автобусом в Забайкалье

ДТП случилось на 60-м километре трассы Могойтуй – Сретенск – Олочи. Автобус Kia Grandbird, в котором находились 43 пассажира, съехал с проезжей части и рухнул в реку Куенгу. По предварительным данным, у транспорта разорвало переднее колесо.
В результате аварии погибли 19 человек, в том числе двое несовершеннолетних. В районные больницы доставили 14 пассажиров, состояние четырех из них оценивается как средней степени тяжести, передает РИА Новости.
На месте работают правоохранители и экстренные службы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель ведомства Александр Бастрыкин пообещал лично проследить за ходом расследования трагедии.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой оказать помощь пострадавшим и родственникам жертв аварии в Забайкалье. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
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