В Москве разнимавшего драку полицейского ударили ножом

В Москве мужчина ранил ножом полицейского на станции метро "Савеловская". Правоохранитель пытался разнять драку.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. О состоянии раненого полицейского не сообщается, пишет телеграм-канал "Говорит Москва".
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