Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка

Тело нашли в парке имени 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге. Мальчику было девять лет. Чересчур набожные родители пытались, по всей видимости, изгнать из ребенка бесов. Непутевые мама с папой увлеклись процессом, и в итоге мальчик скончался.
Как сообщает URA.ru, следователи провели обыск в квартире, где жила семья. Там были обнаружены плетка и Библия. Отца ребенка задержали, а мать, гражданка Белоруссии, сбежала. Сейчас ее пытаются найти.
Газета "Комсомольская правда" отмечает, что ранее женщина находилась под наблюдением врачей-психиатров. Она лежала в специализированной больнице в Екатеринбурге. Ее диагноз не уточняется.
Тревогу подняла сестра матери ребенка. Женщина рассказала родственнице о том, что сделала с сыном, во время встречи в Белоруссии.
"У той возникли вопросы. Она стала спрашивать ее о том, где сын. В ответ
она сообщила, что они с соседкой убили ребенка и закопали в лесу рядом с
озером. Причем это произошло еще в октябре", – рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.
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