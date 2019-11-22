На МЦК произошел сбой. Уточняется, что временно нет движения поездов на внешнем кольце по техническим причинам.

Железнодорожники принимают необходимые меры для восстановления движения в этом направлении. О случившемся сообщает Twitter "Московское метро".

На #МЦК (14) временно нет движения поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки) по техническим причинам. Железнодорожники принимают необходимые меры для восстановления движения в этом направлении.