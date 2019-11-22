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Происшествия

На МЦК произошел сбой

прочитано 271 раз

На МЦК произошел сбой. Уточняется, что временно нет движения поездов на внешнем кольце по техническим причинам.

Железнодорожники принимают необходимые меры для восстановления движения в этом направлении. О случившемся сообщает Twitter "Московское метро".

 

22 ноября 2019, 19:44

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