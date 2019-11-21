Женщина убила троих сыновей из-за ревности к мужу

Бриттани Пилкингтон убила по очереди троих сыновей. Она считала, что муж уделяет им больше внимания, чем ей и дочери. Адвокаты утверждают, что у Пилкингтон поврежден мозг.
По данным "360", девушку должны были судить в следующем году. Однако она дала признательные показания и смогла ускорить процесс, а также избежать смертной казни, получив 37 лет тюрьмы.
Как пояснила Пилкингтон, смерть первого ребенка была случайностью. Сын якобы погиб, когда она неосторожно перекатилась через него. Второго женщина задушила одеялом. Третьего забрали, но по решению суда вернули в семью. Через неделю мальчик был убит. Восьмилетняя девочка от рук матери не пострадала. Сейчас ее воспитывают дядя и тетя.
Один из адвокатов подсудимой сказал, что в детстве она подверглась сексуальному насилию, а также пострадала от отравления свинцом. Обследования выявили у девушки повреждение мозга.
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