В аэропорту Шереметьево произошло ЧП

В московском аэропорту Шереметьево случилось ЧП. Airbus A-320 после приземления выруливал на стоянку и задел стоявший лайнер.
По данным телеканала "360", никто не пострадал. У самолетов была повреждена внешняя обшивка.
В московском аэропорту Шереметьево случилось ЧП. Airbus A-320 после приземления выруливал на стоянку и задел стоявший лайнер.
По данным телеканала "360", никто не пострадал. У самолетов была повреждена внешняя обшивка.
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