В Москве расстреляли чемпиона мира по тайскому боксу

В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу, глава Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций и департамента спорта Всемирного армянского конгресса. Тело 40-летнего Ашота Боляна нашли возле дома на Нахимовском проспекте рядом с его внедорожником.
По данным телеграм-канала Mash, преступники обстреляли автомобиль спортсмена. Болян погиб на месте. Мужчину убили из пистолета с глушителем. Свидетелей пока не нашли.
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