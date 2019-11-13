Основателя Cirque du Soleil задержали из-за наркотиков

Основателя канадской компании Cirque du Soleil Ги Лалиберте задержали во Франции. Миллионера подозревают в выращивании марихуаны на принадлежащем ему острове Нукутепипи.
В настоящее время полиция выясняет, держал ли бизнесмен запрещенные вещества для себя или для продажи. Организация Ги Лалиберте Lune Rouge утверждает, что он выращивал марихуану "в медицинских целях", сообщает "Царьград".
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