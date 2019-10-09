В Москве пьяный мужчина напал на сотрудника Росгвардии на входе в Счетную палату. Его удалось быстро задержать.
По данным телеграм-канала Life Shot, силовик не пострадал. Нападавший не может объяснить мотивы поступка и отказывается говорить.
Публичное обращение знаменитой певицы
Художник высказался о покойном худруке
Закупаться в нашей стране оказалось выгоднее
Артистка не смогла скрыть округлившийся живот
Популярные темы форума
Грета Тунберг
То что пишут бабы о себе и то что на самом деле.
Пнул за то что спалила еду
У Путина сегодня день рождения!
Кончать в рот
Вы ушли бы от мужа если бы...
Камни в почках
Яйца. Как правильно сварить и сколько можно съесть в сутки без вреда для ЗОЖ?
Сплю с двумя коллегами
Как полюбить секс?