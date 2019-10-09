Топ-менеджер "Вертолетов России" попытался сфотографировать белок и выпал из окна

Заместитель гендиректора компаний "Вертолеты России" Игорь Чечиков выпал из окна второго этажа своего коттеджа в Подмосковье. Пострадавшего доставили реанимацию с переломом черепа. По факту случившегося проводится проверка, передает "Комсомольская правда".
Инцидент произошел в минувшую субботу, 5 октября. По предварительной информации, Чечиков пытался сфотографировать белок из окна. Чтобы сделать хороший кадр, менеджер вылез из оконного проема и, потеряв равновесие, рухнул вниз. Как сообщает НСН, в тот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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