Превышение излучения: в Москву прибыл зараженный радиоактивный поезд

В Москву из Берлина прибыл радиоактивный поезд. Превышение излучения от состава зафиксировали на границе Польши и Белоруссии в одном из вагонов.

По данным "телеграм"-канала "Baza", пассажиров в нем не было. При осмотре счетчик показал три микрозиверта на полу в вагоне и 7 – возле биотуалета. Поезд в итоге все равно пустили в Россию, где он и добрался до Москвы. На Белорусском вокзале его отогнали на второй путь, после чего к зараженному вагону отправили специалистов МЧС и РЖД без костюмов и масок. Данные о заражении были подтверждены.