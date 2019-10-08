В Подмосковье при пожаре погибла женщина

В понедельник, 7 октября, в жилом доме в подмосковном Королеве произошел пожар. Огонь охватил одну из квартир на седьмом этаже.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. В ликвидации возгорания приняли участие 12 человек. Им удалось потушить пожар в течение получаса.
В результате возгорания погибла женщина. По предварительным данным, она отравилась угарным газом. Точные причины и обстоятельства случившегося выясняются, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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