Сына вице-президента МТС взяли штурмом в Москве

Сына вице-президента МТС задержали в Москве после трехчасовой погони. Предположительно, парень был под воздействием наркотиков. Сотрудники ГИБДД гонялись за BMW Алана Ибрагимова с семи часов утра. И только к десяти его удалось поймать. Но на этом сложности для полицейских не закончились. Сотрудникам пришлось взламывать авто, где Ибрагимов "забаррикадировался" со своим знакомым. Как сообщает "телеграм"-канал Life Shot, у Ибрагимова были все признаки наркотического опьянения. Но результатов экспертизы пока нет.
Популярные темы форума
Имя для мальчика с окончанием -слав
Первый opгaзм
Дети это кошмар
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Самая некрасивая женщина в мире
Не " выметать ссор из избы "
Телец подлец
Самый сексуальный мужской голос?
Самый отстойный мужик
Самый классный мужик