В Забайкалье солдат-срочник расстрелял людей

В воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам. По данным Минобороны, погибли восемь человек, передает "Царьград".
Еще три человека получили ранения. Известно, что военнослужащий открыл стрельбу в пересменку. Жертвами стали заступающие в караул. Другие подробности не сообщаются.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Кем вы работаете?
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Леона
Обращение к Лиза Биянко
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,
Это форум ума лишённых?
Кто интереснее лишился девственности, Алла, Лиона или Невеста Покойника? ника?