Под Москвой экстренно эвакуировали школу из-за сообщения о подозрительном предмете

В Лыткарино срочно эвакуировали школу после сообщения о подозрительном предмете. Пожарные и врачи оперативно прибыли на место происшествия. Дорожное движение на близлежащих улицах было перекрыто.
Экстренные службы провели проверку здания. При осмотре подозрительных предметов не нашли. "Угрозы для жизни людей обнаружено не было, занятия возобновились", – приводит официальное сообщение сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Кем вы работаете?
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Леона
Обращение к Лиза Биянко
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,
Это форум ума лишённых?
Кто интереснее лишился девственности, Алла, Лиона или Невеста Покойника? ника?