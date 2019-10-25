Под Москвой экстренно эвакуировали школу из-за сообщения о подозрительном предмете

Новости Украины Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Подарки и призы

Топ новостей

Шок: Заворотнюк появится на шоу Малахова
Скрывавшего истинное нутро Зеленского неожиданно разоблачили
"Он уснет, а я вызывала такси и сбегала!": Азиза рассказала о романе с женатым Абдуловым
В катастрофе рейса MH17 нашли страшный след США
У ведущей округлились глаза от новых откровений Наргиз о Фадееве
партнеры
Пятница 25 октября
Лента новостей
14:53
Россияне задохнулись от восторга от стильной Нетребко (фото)
14:51
Великий Ханс Циммер откроет "Симфоническое таинство"
14:41
Навка рассказала о звонке Рудковской после скандала
14:36
Группа "Алиса" представит новый альбом
13:53
"Не помогает ничего!": Яковлева высказалась об умирающей от рака Заворотнюк
13:44
"Я столько нарывался": Крутой заикнулся о предательстве и изменах
13:41
Эмму Уотсон застукали в объятиях нового мужчины
13:32
Способная задушить ягодицами врач предстала в свадебном наряде
13:22
Внести раздор: гадящий России и Белоруссии Запад поймали за руку
13:07
У обколотого Солнцева украли эротические снимки с женой-пенсионеркой
13:05
"Умрут все": причина страшной болезни Заворотнюк кроется в древнем проклятии
12:55
Полуголые мужчины в подгузниках прогулялись по улицам Уфы
12:44
Тимати увидел мистический знак во время рождения сына
12:44
Уставший от власти Лукашенко сделал роскошный подарок преемнику
12:42
Британцев обвинили в лицемерии из-за шпионского скандала в США
12:39
Немощная Гагарина пошла на крайние меры из-за серьезной болезни
12:32
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за резкого ухудшения погоды
12:19
"В гробу я тебя видал": Харламову не дает покоя свадьба Собчак
11:51
Разразившаяся обличительной речью Исинбаева получила смачную оплеуху
11:39
Реанимация: Кудрявцева разволновалась от шокирующих данных
11:37
Хеллоуин-2019: вставшую грудью за праздник Поклонскую мирят со взбунтовавшимся Милоновым
11:36
Объявлено о зависимости России от Украины
11:28
Богатейший человек мира потерял баснословную сумму
11:28
Вскрылись ужасающие подробности махинаций Порошенко
11:00
Названы самые востребованные в будущем профессии
10:47
Во Франции оценили возвращение России в список мировых держав
10:41
Преподал урок: отец утер нос принцу Гарри с Меган Маркл
10:31
В России повысят минимальную зарплату
10:19
"Грудь – огонь!": обнажившаяся дочь Брежневой сразила наповал
10:15
Петров ублажил себя при виде фото Асмус
10:10
Украину подловили на новой нелепой провокации с Крымом
09:51
Беременная Костенко откровенно о выкидыше
09:51
Сергей Жуков сделал заявление об интересном положении жены
09:49
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге
09:21
"Очевидный план": Зеленского толкают в пропасть
09:15
Бесстыдница Майли Сайрус показала "игривые" соски
09:11
На оранжевой ветке московского метро произошел сбой (фото)
08:51
Популярный артист жестоко поплатился за угрозы Трампу
08:42
Анастасию Заворотнюк сняли среди тяжелобольных детей
08:36
Больная Гагарина ужаснула россиян своим видом
08:18
Неопытному Зеленскому предрекли грандиозный провал
08:02
"Мы с папой чуть не умерли": Бородина рассказала о происшествии с дочерью
07:02
"Прерывистое голодание": Энистон поделилась экстремальным рецептом красоты
06:29
Бойня на "Доме-2": народ в ужасе от кадров постыдной драки
04:34
"Ждет интересное знакомство с мужчиной": сделано шокирующее заявление о юбиляре Галустяне
02:11
Будет еще много женщин: отмечающему день рождения Топалову предрекли расставание с Тодоренко
00:17
Рак удалось победить: жена известного актера сделала заявление в шоу о Заворотнюк
21:54
Беременность сложно скрывать: Собчак появилась с подросшим животом (видео)
21:49
Объявлено о проблемах с Крымским мостом после важных испытаний
21:47
Знаменитый писатель: грим "Джокера" внаглую украли у Дани Козловского
21:46
Константин Райкин: "Халтуры и работы вполсилы не терплю"
21:18
Бывшая жена Гуфа взорвалась из-за лживых сплетен
21:09
Чему опытный распутник Шаляпин научил Цымбалюк-Романовскую
20:50
Петербуржец обстрелял кондуктора автобуса из пистолета и попал под суд
20:41
"Это лето было непростым для нашей семьи": Валерия заставила россиян паниковать
20:36
Проснулась и к плите: жена Тарасова показала семейное утро
20:31
Омич убил свою мать и устроил пьянку
20:24
Фонд "ДаДобро" поможет бизнесу поддержать благотворительность
20:07
В Петербурге мигрант ограбил скульптора
19:55
Умер бывший футболист клуба "Зенит"
19:51
"У меня таких в неделю по три штуки": Бородина ошарашила откровениями
19:34
В Волоколамске мужчина зверски убил пенсионерку и закопал труп во дворе
19:14
Вусмерть пьяная Успенская снесла два забора на своем авто
19:13
"Искалечил мою психику, мою жизнь!": хрупкая красавица рассказала о зверствах солиста группы "Корни" на всю страну
19:08
Зеленского предупредили об опасной провокации
19:03
Жители в панике: под Истрой рядом с газовой заправкой открыли магазин фейерверков
18:33
В поликлиники Москвы примут еще 500 новых узких специалистов
18:26
Известная телеведущая влепила пощечину Меган Маркл за фальшивые слезы
18:12
Врачи отказались лечить умирающую от рака известную артистку
17:57
"Нет ничего дороже": сын Маликова сразил россиян наповал
17:34
В самолете во время перелета в Хабаровск умер младенец
17:34
Госдума приняла закон о горячем питании в школах
17:24
Раскрыта правда о вреде куриного бульона
17:03
Володин призвал Европу покончить с двойными стандартами
16:54
Гагарина попала под капельницу после бурного торжества
16:53
Бледанс в образе сексапильной медсестры вывалила пышную грудь
16:42
Житель Коми задушил сестру и спрятал ее тело в сарае
16:31
"Я стою так и трясусь": Заворотнюк сообщила на камеру о важном моменте
16:30
Молодая жена Газманова довела до омерзения вывернутыми наружу огромными алыми губами
16:08
Больше не может: в офисе Зеленского заговорили об отставке
16:07
Когда необходимо принимать таблетки от давления
16:04
В Тюмени пенсионер скончался в коридоре поликлиники
15:40
"Осталось несколько шагов": объявлено о вхождении Донбасса в состав России
15:33
Проверили на наличие яда: Макгрегор вручил Путину бутылку виски
15:16
"Пришло время рассказать правду": стало известно о домашнем насилии в семье Кеосаяна и Симоньян
15:11
Хочет, но боится: Александр Петров откровенно о гей-сценах
15:09
"Бедный мальчик": Рудковская впихнула несчастного сына в новую авантюру
14:29
Собчак растоптала подарок Петрова на секретной свадьбе Бондарчука
14:17
Курс на Африку: Россия укрепляет отношения с континентом
14:12
Ленивый кот-толстяк покорил Сеть (видео)
14:08
"Так раскрепощенно секс у нас никто не снимает": Собчак очаровали эротические сцены
13:55
"Просто Хрюша": Исаева поразила свинским видом
13:52
Сын воссоединил Собчак с Виторганом (видео)
13:45
"Дорогого стоит!": в Сети появилось свадебное видео Савичевой
13:43
Концепт-стор "Секция" открыл Неделю Моды в Москве
13:42
Обманутая Лолита Милявская: Кровососы отваливаются!
13:40
Автор "Голубого огонька" скончался в Подмосковье
13:35
Володин: ПАСЕ должна работать на принципах парламентаризма
13:28
Портал Lookbuck представил новый сервис для поиска пуховиков
13:17
Началова позвала: "любовник" Волочковой убит после ночной встречи
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Паралимпийская чемпионка согласилась на эвтаназию из-за дикой боли
Загнанный в угол Зеленский повторил главную ошибку Януковича
"Как мешок с картошкой": Шарапову затравили за неудачный внешний вид
В Кремле прошел Кубок Мира по латиноамериканским танцам
К детям Сергея Лазарева вернулся настоящий отец
Jacobs crema: первый сублимированный кофе с бархатистой пенкой
Происшествия

Под Москвой экстренно эвакуировали школу из-за сообщения о подозрительном предмете

прочитано 266 раз

В Лыткарино срочно эвакуировали школу после сообщения о подозрительном предмете. Пожарные и врачи оперативно прибыли на место происшествия. Дорожное движение на близлежащих улицах было перекрыто.

Экстренные службы провели проверку здания. При осмотре подозрительных предметов не нашли. "Угрозы для жизни людей обнаружено не было, занятия возобновились", – приводит официальное сообщение сайт "Подмосковье сегодня".

Автор: 25 октября 2019, 14:34

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленский умудрился повторить главную ошибку Порошенко
Внести раздор: гадящий России и Белоруссии Запад поймали за руку
Уставший от власти Лукашенко сделал роскошный подарок преемнику
Во Франции оценили возвращение России в список мировых держав

Шоу-бизнес

"Лицо аж перекосило": народ распек изменившуюся певицу Нюшу
"Не помогает ничего!": Яковлева высказалась об умирающей от рака Заворотнюк
"Я столько нарывался": Крутой заикнулся о предательстве и изменах
Эмму Уотсон застукали в объятиях нового мужчины

Проишествия

Обнаружен забитый до отвала трупами грузовик
Порезавшая любовника из ревности порнозвезда-карлица отправится на нары
"Зажал ей рот": как убийца расправился с 9-летней девочкой из Саратова
Упала на рельсы: на видео попало страшное ЧП в метро

Lifestyle

В Кремле прошел Кубок Мира по латиноамериканским танцам
Вышел долгожданный финальный трейлер "Звездных войн" (видео)
Федор Добронравов раскрыл будущее "Сватов"
Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Шоу-бизнес

Рак удалось победить: жена известного актера сделала заявление в шоу о Заворотнюк

В студии "Пусть говорят" говорили о болезни звезды
Шоу-бизнес

"Мы с папой чуть не умерли": Бородина рассказала о происшествии с дочерью

Инцидент случился на модном показе
Политика

Неопытному Зеленскому предрекли грандиозный провал

Президент не готов отстаивать позиции своей страны
Шоу-бизнес

Больная Гагарина ужаснула россиян своим видом

Артистка пожаловалась на недуг в соцсети

Гороскоп

Календарь красоты на ноябрь 2019
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Разразившаяся обличительной речью Исинбаева получила смачную оплеуху
Втянутый в скандал с изнасилованием Макгрегор собрался в Москву
Знаменитый футболист шокировал своей выходкой на матче (видео)
15-летняя фигуристка обскакала звезд на взрослом Гран-при

Регионы

Объявлено о проблемах с Крымским мостом после важных испытаний
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
Россиянку жестоко избили и заставили сделать аборт из-за Тимати
"Общагу несло по воде": жуткие подробности прорыва дамбы под Красноярском
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru