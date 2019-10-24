На серой ветке метро погиб пассажир

На серой ветке метро в промежутке между станциями "Савеловская" и "Алтуфьево" затруднено движение поездов в связи со смертью пассажира, сообщает телеканал "360". По предварительным данным, человек упал на пути и погиб. Информацию подтвердили в пресс-службе метрополитена.
Поезда на линии ходят с задержкой. В районе станции "Тимирязевская" составы в направлении центра стоят больше 15 минут. Надолго задерживаются и поезда из центра.
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