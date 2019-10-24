Медведь загрыз дрессировщика на арене цирка в Карелии (видео)

Разъяренный медведь накинулся на дрессировщика цирка во время выступления в Карелии. Инцидент попал на видео. На кадрах животное выполняет трюк, получает прикорм, но, очевидно, этого зверю не хватило. Он накидывается на дрессировщика, валит его и начинает драть.
Коллега пострадавшего пытается отогнать зверя. Зрители пребывают в шоке, пишет телеканал "360". Никакой защитной сетки между ареной и залом нет. В итоге, медведя удалось оттащить от дрессировщика с помощью электрошокера. Мужчина получил тяжелые травмы.
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