В Москве вооруженный приезжий ограбил McDonald's

В Москве вооруженный приезжий в маске ограбил McDonald’s. Злоумышленник потребовал у сотрудников ресторана быстрого питания деньги.
Кассир отдал всю наличность, а затем вызвал полицейских. Стражи порядка нашли налетчика в Московской области. Правда, сам он признаваться не спешит и утверждает, что его перепутали. А ему, между тем, грозит ответственность по статье "Разбой", пишет телеграм-канал "Hue".
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