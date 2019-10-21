Известного кинорежиссера обокрали в Москве

В столице обокрали известного режиссера Рустама Хамдамова. Из квартиры деятеля кино вынесли шкатулку с драгоценностями. Сумма ущерба составила не менее 300 тысяч рублей, сообщает агентство "Москва".
Режиссер рассказал полицейским, что накануне в гости приходил знакомый. После его визита пропали часы, золотое кольцо с рубинами и брошь. Полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося, передает Пятый канал.
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