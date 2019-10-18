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Происшествия

Переодевшийся в Бориса Джонсона мужчина забрался на Биг-Бен в Лондоне

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Мужчина в костюме премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона забрался на строительные леса, окружающие часовую башню Биг-Бен, и развернул два транспаранта. На месте происшествия находятся сотрудники полиции.

Как сообщает ТАСС, британец является членом движения Extinction Rebellion, выступающего за защиту природы. Активист взобрался на башню в знак протеста против "бездействия властей", которые не хотят бороться с проблемой изменения климата.

Автор: 18 октября 2019, 21:28

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